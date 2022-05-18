Названо количество фейковых подписчиков Байдена в Twitter

Daily Mail: почти половина подписчиков Байдена в Twitter оказались фейковыми

Почти половина подписчиков президента США Джо Байдена в социальной сети Twitter оказались фейковыми. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные аудита, проведенного компанией Spark Toro. Также аналитики назвали количество таких аккаунтов среди фолловеров бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как отмечают журналисты, речь идет об аккаунте @POTUS (аббревиатура от President of The United States), которым начиная с Барака Обамы управляют главы США. Доля ботов среди подписчиков Байдена составила 49,3 процента (примерно 11 миллионов из 22,3 миллиона). В Spark Toro отмечают, что к фейковым относятся учетные записи, которые «недоступны и не будут видеть твиты аккаунта Байдена». Это может быть связано как с тем, что они являются ботами, так и с тем, что они перестали быть активными.

При этом в личном аккаунте Байдена с 32 миллионами подписчиков доля ботов также оказалась достаточно высокой — 43 процента. В количественном выражении их даже больше, чем у «рабочей» учетной записи главы США — 14,6 миллиона.

Кроме того, аудит выявил долю фейковых подписчиков президентского аккаунта в период, когда им управлял Трамп. Это стало возможным благодаря тому, что все связанные с ним данные после отставки американского лидера были перенесены в отдельную архивную учетную запись. Показатель доли ботов для Трампа составил 42,4 процента.

Ранее американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск назвал условие покупки Twitter. По его словам, сделка не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что доля фейковых аккаунтов в ней не превышает пяти процентов.