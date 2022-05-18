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Власти немецкого города запретили выпускать кошек на улицу

Independent: в немецком городе кошек заперли по домам ради спасения хохлатого жаворонка

Фото: Rick T.T. / Unsplash

Ради спасения редкой птицы власти немецкого города Вальдорф запретили жителям южных районов выпускать домашних кошек на улицу до конца августа. Об этом сообщает Independent.

Декрет направлен на охрану хохлатого жаворонка, который гнездится на земле и становится легкой добычей для питомцев. Популяция этой птицы в Западной Европе резко сократилась за последние десятилетия.

Городские власти подчеркнули, что заперли кошек по домам, так как в летнее время у хохлатых жаворонков период размножения, и для выживания этого вида важна судьба каждого птенца.

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Сообщается, что запрет, который будет повторяться в течение трех лет, огорчил владельцев животных. Глава местной организации по защите животных планирует подать в суд, чтобы отменить запрет.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы отменить эту непропорциональную меру», — заявил он.

Ранее сообщалось, что пожилую жительницу американского штата Огайо приговорили к десяти суткам тюремного заключения за кормление бездомных котов. Американка подчеркнула, что после смерти супруга она осталась одна.

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Алиса Дмитриева
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