Кормление уличных котов обернулось для старушки тюрьмой

Пожилую жительницу американского штата Огайо приговорили к 10 суткам тюремного заключения за кормление бездомных котов. Об этом сообщает The Independent.

79-летняя Нэнси Сегула (Nancy Segula) из города Гарфилд-Хайтс начала регулярно подкармливать котов около двух лет назад, когда ее соседка переехала и оставила питомцев на улице. «Их было шесть или восьмь, а сейчас у некоторых уже подрастают котята», — рассказала сердобольная женщина.

Американка подчеркнула, что после смерти супруга она осталась одна. «Мои котятки тоже скончались. Я очень одинока, — сетовала она. — А уличные коты и котята скрашивают мне жизнь».

Сегула неоднократно получала штрафы за кормление бездомных животных, поскольку местные законы запрещают ухаживать за уличными котами и собаками. Когда сумма штрафов превысила две тысячи долларов (127 тысяч рублей), женщину вызвали в суд и приговорили к 10 суткам тюрьмы.

Сама американка утверждает, что впервые слышит о таком запрете. «Коты приходили к моей двери, вот я их и кормила. Мне становилось их жалко», — объяснила она.

Приговор Нэнси Сегулы вступит в силу 11 августа.

В июне сообщалось, что в английском городе Бат, графство Сомерсет, женщину оштрафовали за брошенную голубю сосиску в тесте. Один из членов городского совета заявил, что штраф за разбрасывание мусора введен, среди прочего, чтобы уменьшить число голубей и чаек на улицах Бата.

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