В ЛНР привлекли сдавшихся военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

Сдавшихся в плен украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике. Об этом заявила первый заместитель главы МИД республики Анна Сорока, передает РИА Новости.

По словам чиновницы, в ЛНР пошли на такой шаг в «воспитательных» целях. «Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных», — указала она, добавив, что только за среду, 18 мая, на местах боев были обнаружены тела трех бойцов украинской армии.

17 мая помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что группировка из 15-16 тысяч военных ВСУ попала в «котел» под Северодонецком и Лисичанском. По его словам, украинское командование, вероятнее всего, приказало попавшим в окружение войскам не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», — пояснил Киселев.