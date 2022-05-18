Юным режиссерам предложили поучаствовать в фестивале уличных мультфильмов

Фестиваль уличных мультфильмов откроет прием заявок для юных режиссеров 1 июня

Единственный в России фестиваль уличных мультфильмов откроет прием заявок для юных режиссеров 1 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Принять участие в весивале смогут дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет. В жюри конкурса войдут режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», а также преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИК.

По словам автора и руководителя проекта Анны Ленковой, в прошлом году свои работы представили 800 молодых аниматоров из шести стран.

«Мультфильмы участников — о дружбе, природе, животных, традициях, о том, чем богата наша страна, о том, чем наполнена душа каждого маленького ее обитателя. Этот фестивальный год мы посвящаем сказкам и чудесам, которые происходят, если в них верить…», — рассказала Ленкова.

Она также подчеркнула, что в конкурсе приветствуется полная свобода творчества — участникам разрешат создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: искусство, друзья, семья, спорт, культура родного края, летние каникулы.

Ранее в декабре сообщалось, что в прошлогоднем фестивале уличных мультфильмов победила семья мультипликаторов Таловских из Новосибирска. Так, Сергей, Светлана и их дочь Катя Таловские сняли трехминутный мультфильм «Кубик» о коте, который решает заняться спортом и похудеть, чтобы поймать птицу.

