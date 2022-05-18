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Китайцы назвали Россию самой близкой страной

Asia Times: китайцы относятся к России лучше, чем к другим странам, и доверяют Путину

Фото: Pixabay

Китайцы назвали Россию самой близкой для них страной и заявили, что относятся к ней лучше, чем к другим государствам и доверяют президенту Владимиру Путину. Такой результат показал социологический опрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований, пишет интернет-издание Asia Times.

Результат исследования среди трех тысяч респондентов из материкового Китай продемонстрировал, что отношение улучшилось за последние три года. Позитивно воспринимают Россию почти 80 процентов участников. В то же время две трети полагают, что США негативно относятся к КНР, поэтому в отношении официального Вашингтона Пекину следует проводить жесткую политику.

Издание отмечает, что мнение китайцев о России основано на доверии к ее властям. Среди опрошенных наиболее распространенным ответом были следующие: «Мы доверяем Путину», «у Путина есть сила воли и мужество».

Многие жители Китая ощущают «братскую любовь» между их страной и Россией. Они полагают, что «враг нашего врага — наш друг».

Ранее стало известно, что почти половина жителей Германии оказались не готовы платить за санкционную политику Евросоюза против России. Соответствующие данные раскрыл аналитический центр Civey.

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Марина Совина
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