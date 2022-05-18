Концерт «Порт-Петровских ассамблей» пройдет в Дагестане

В Дагестане пройдет концерт фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи»

В рамках «Библионочи» в Дагестан пройдет один из концертов музыкального фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи». Как сообщает ТАСС, перфоманс будет посвящен Персидскому походу Петра I.

«2022-й год — это год 350-летия Петра I, 300-летия его Персидского похода. С именем Петра I в республике многое связано — от истории до культурных достопримечательностей: наша столица Махачкала называлась Порт-Петровском, в Дербенте на месте землянки, где останавливался Петр I, возведен мемориальный комплекс "Домик Петра" — теперь это популярная достопримечательность и исторический артефакт. А еще в Дагестане имя Петра запечатлено в названии международного музыкального фестиваля „Порт-Петровские ассамблеи“, один из концертов которого пройдет в рамках "Библионочи"», — рассказала министр культуры республики Зарема Бутаева.

Она рассказала, что в этом году во всероссийской акции «Библионочь — 2022», которая состоится 28 мая, примут участие более 50 республиканских учреждений культуры. Всего планируются более 100 мероприятий.

«Библионочь» проходит ежегодно с 2012 года. Организаторами акции выступают Минкультуры России и портал культурного наследия и традиций «Культура.рф».