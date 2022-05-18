Россиянам назвали требующие обращения к врачу дачные травмы

Врач Калинин призвал не работать на дачном участке после употребления алкоголя

Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин назвал россиянам способы избежать мелких травм на дачном участке и сказал, какие из них требуют обращения к врачу. Его слова приводит издание Life.

Среди частых дачных травм он назвал занозы, мозоли на ногах и укусы насекомых, которые грозят проникновением инфекции в организм. Он порекомендовал работать в перчатках, выбирать удобную обувь и вооружиться спреями от насекомых. Кроме того, врач призвал не забывать о средстве от солнечных ожогов.

В случае с колотыми ранами, которые более опасны и сложны в лечении, рассказал Калинин, нужно обращаться к врачу в травмпункт, чтобы избежать развития столбняка. При обращении с обычным и электрическим инструментом врач посоветовал носить очки и перчатки. Кроме того, он строго запретил заниматься какими-либо активными дачными работами после употребления алкоголя.

Врач также предупредил об укусах диких ежей, кротов и бродячих животных, которые могут заразить человека бешенством и другими заболеваниями. Даже если рана небольшая, сказал он, необходимо сразу же посетить травмпункт. В заключение Калинин попросил не забывать брать на дачу страховой полис и автомобильную аптечку.

Ранее доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Сократ Монахос назвал способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей. Эксперт сказал, что народные методы не помогут в борьбе с крестоцветной блошкой, которая часто нападает на рассаду капусты и проедает в ее листьях дырочки, из-за чего растение перестает расти.