Британия захотела справиться с энергокризисом с помощью пещеры

Шотландская Drax подаст заявку на расширение ГАЭС для повышения энергобезопасности Англии

Шотландская компания Drax Group подаст заявку на расширение гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Cruachan — в планы компании входит строительство вспомогательной подземной станции. Для создания новой электростанции Drax захотела выкопать гигантскую пещеру в самой высокой горе в округе Аргайл и Бьют. Проект станет частью общего комплекса и поможет повысить энергетическую безопасность Великобритании. Об амбициозных планах компания заявила в своем пресс-релизе на сайте.

Электростанция мощностью до 600 мегаватт будет расположена внутри горы Бен Круачан и увеличит общую мощность площадки до 1,04 гигаватт. Проект такого рода может стать первым в Великобритании за 40 лет. Благодаря новой ГАЭС затраты на электроэнергию будут снижены, а выбросы углерода будут доведены до минимума.

Представитель Drax Group Ян Киннерд заявил, что больший объем отечественной возобновляемой энергии поможет Соединенному Королевству справиться с энергетическим кризисом и покончить с зависимостью от импорта топлива. По его мнению, новый проект также поможет разогнать шотландскую экономику.

Компания планирует начать строительные работы к 2024 году, а станция может быть введена в эксплуатацию уже к 2030 году. Крупный инфраструктурный проект обеспечит около 900 рабочих мест в Шотландии в течение шести лет.

Действующая ГАЭС использует дешевую электроэнергию, вырабатываемую в ночное время, для перекачки воды из озера Лох-Трепет в верхний резервуар на склоне горы. В течение дня электростанция сбрасывает воду в нижнее хранилище, генерируя электроэнергию. Cruachan не является чистым генератором электричества: он использует больше энергии для перекачивания воды и вращения своих турбин, чем производит. В рамках расширения ГАЭС сможет хранить избыточную энергию от ветряных электростанций и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Затем накопленная вода будет использована для выработки возобновляемой энергии по мере необходимости. Новый проект обеспечит нулевые выбросы углерода во время работы станции.

В настоящее время мир стремится бороться с изменением климата и снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. Например, Европейская комиссия создала «Зеленую таксономию». Система предназначена для того, чтобы стимулировать финансовый сектор инвестировать в низкоуглеродные технологии, а не в «грязные» отрасли. Однако на фоне газовой конфронтации с Россией и энергетического кризиса в Европе ЕК решила пересмотреть классификацию и начать считать зеленой газовую и атомную энергетику. С критикой выступила Германия, заявив, что ядерная энергия не является экологически чистой, поэтому правительство будет против новых критериев для «зеленых» инвестиций на предстоящем голосовании.