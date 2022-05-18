ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России

Европейская комиссия подготовила план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году

Европейская комиссия (ЕК) подготовила план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, стоимость которого составляет 210 миллиардов евро. Представить его планируется в среду, 18 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что данный план включает в себя три этапа, предполагая наращивание импорта газа из других стран, в частности Египта, Израиля и Нигерии, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также разработку механизмов для экономии энергии. По данным агентства, ЕК хочет добиться увеличения доли возобновляемых источников энергии до 45 процентов и сокращения потребления энергии на 13 процентов к 2030 году.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) решил привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать снижение зависимости от энергоресурсов России. Как рассказали источники, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка.