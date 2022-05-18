Евросоюз решил привлечь миллиарды евро для снижения зависимости от России

FT: ЕС решил привлечь 20 миллиардов евро для снижения зависимости от энергоресурсов России

Евросоюз (ЕС) решил привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать снижение зависимости от энергоресурсов России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.

Также газета указывает, что ЕК хочет к концу десятилетия направить порядка 200 миллионов долларов, чтобы избавиться от энергоносителей РФ. Средства хотят инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

При этом одним из последствий продажи количества сертификатов станет падение цен на углеродные квоты. В результате, снизится использования угля, нефти и газа. Это может негативно повлиять на достижение целей ЕС по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страны ЕС совершают «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Путин считает, что европейские страны вводят новые санкции в нефтегазовом секторе по политическим причинам и под давлением «американского сюзерена».