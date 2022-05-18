Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Евросоюз решил привлечь миллиарды евро для снижения зависимости от России

FT: ЕС решил привлечь 20 миллиардов евро для снижения зависимости от энергоресурсов России

Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) решил привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать снижение зависимости от энергоресурсов России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.

Также газета указывает, что ЕК хочет к концу десятилетия направить порядка 200 миллионов долларов, чтобы избавиться от энергоносителей РФ. Средства хотят инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

При этом одним из последствий продажи количества сертификатов станет падение цен на углеродные квоты. В результате, снизится использования угля, нефти и газа. Это может негативно повлиять на достижение целей ЕС по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страны ЕС совершают «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Путин считает, что европейские страны вводят новые санкции в нефтегазовом секторе по политическим причинам и под давлением «американского сюзерена».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины
В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО
Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления
Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России
Уход западных компаний назвали неопасным для Китая
Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»
На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»
Китайцы назвали Россию самой близкой страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.