В Кремле оценили попытки Киева представить сдачу ВСУ с «Азовстали» эвакуацией

Представитель Путина Песков заявил, что ВСУ с «Азовстали» не эвакуируются, а сдаются

Трактовать выход солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в качестве эвакуации невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Единственная возможная трактовка выхода солдат с «Азовстали», по словам Пескова, — их сдача в плен. Так в Кремле отреагировали на попытки властей Украины представить события на заводе эвакуацией, а не пленением солдат ВСУ.

«Трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те, кто укрывался, те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются», — подытожил представитель Кремля.

Ранее В ДНР сообщили о сдаче в плен еще более 600 военных ВСУ с «Азовстали». Общее число сдавшихся в плен в Мариуполе солдат с 16 мая составило 959 человек.

Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция ДНР объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» крупной группы солдат ВСУ. Владимир Путин отдал приказ отменить штурм заводского комплекса и поручил сделать «так, чтобы муха не пролетела» из завода или на его территорию. 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными.