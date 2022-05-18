Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции заявили о возникшей из-за ржавчины на реакторах АЭС опасности

Телеканал BFM сообщил о покрытии ржавчиной реакторов французских АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На ряде реакторов атомных электростанций (АЭС) Франции образовалась коррозия, заявил глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук, сообщил телеканал BFM.

Возникла опасность, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы, добавил он. «На данном этапе в связи с коррозией под напряжением энергетическая корпорация EDF остановила или продлила плановые простои 12 реакторов для углубленной оценки и при необходимости ремонта», — подчеркнул он.

Дорощук добавил, что ржавчиной покрылись сварные швы, которые идут к трубам аварийной системы охлаждения реакторов. Он предупредил, что коррозия может стать причиной образования трещин. EDF на данный момент завершила проверку 35 швов, беспокоящих сотрудников АЭС. До конца июня они должны оценить еще 105.

По данным телеканала, проблемы были выявлены на относительно новых реакторах и не связаны со старением металла.

В феврале Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС. Территория с электростанцией полностью охраняется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины
В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО
Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления
Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России
Уход западных компаний назвали неопасным для Китая
Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»
На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»
Китайцы назвали Россию самой близкой страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.