Во Франции заявили о возникшей из-за ржавчины на реакторах АЭС опасности

Телеканал BFM сообщил о покрытии ржавчиной реакторов французских АЭС

На ряде реакторов атомных электростанций (АЭС) Франции образовалась коррозия, заявил глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук, сообщил телеканал BFM.

Возникла опасность, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы, добавил он. «На данном этапе в связи с коррозией под напряжением энергетическая корпорация EDF остановила или продлила плановые простои 12 реакторов для углубленной оценки и при необходимости ремонта», — подчеркнул он.

Дорощук добавил, что ржавчиной покрылись сварные швы, которые идут к трубам аварийной системы охлаждения реакторов. Он предупредил, что коррозия может стать причиной образования трещин. EDF на данный момент завершила проверку 35 швов, беспокоящих сотрудников АЭС. До конца июня они должны оценить еще 105.

По данным телеканала, проблемы были выявлены на относительно новых реакторах и не связаны со старением металла.

В феврале Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС. Территория с электростанцией полностью охраняется.