В Швеции заявили об отсутствии письменных гарантий безопасности со стороны США

Глава Минобороны Хультквист: у Швеции пока нет письменных соглашений с США по безопасности

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о том, что у Стокгольма пока нет письменных соглашений о гарантиях безопасности со стороны США на время, пока страна осуществляет процесс вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Хультквист рассказал о том, что данный вопрос обсуждался во время его встречи с американским коллегой Ллойдом Остином. Он отметил, что речь идет о военно-морском присутствии, учениях со стороны армии, а также воздушном присутствии и проблемах в сфере кибербезопасности.

Ранее представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран.

