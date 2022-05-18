В США оценили вероятность переноса возможных ядерных испытаний КНДР из-за ковида

Госдеп заявил, что США не ждут переноса возможного ядерного испытания КНДР из-за COVID-19

В США оценили вероятность переноса возможных ядерных испытаний в Северной Корее из-за вспышки коронавируса. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон не ждет, что Пхеньян отложил его, передает ТАСС.

«Мы никогда не видели, чтобы режим КНДР делал приоритетом гуманитарные нужды собственного народа, ставя их выше этих дестабилизирующих программ, которые представляют угрозу миру и безопасности в регионах Тихого и Индийского океанов и за их пределами», — подчеркнул пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Прайс ответил на вопрос, считают ли США вероятным перенос ядерного испытания, которое ожидают в Вашингтоне и Сеуле.

Ранее официальный представитель администрации президента Южной Кореи Кан Ин Сон сообщила, что власти Северной Кореи скорее всего уже завершили предполагаемую подготовку к очередным испытаниям ядерного оружия. По ее словам, разведка США и Республики Корея пытаются выяснить причину участившихся испытаний оружия, проводимых северокорейскими военными.

