Северную Корею заподозрили в завершении подготовки к ядерным испытаниям

В Южной Корее заявили, что предполагаемая подготовка КНДР к ядерным испытаниям завершена

Власти Северной Кореи скорее всего уже завершили предполагаемую подготовку к очередным испытаниям ядерного оружия. Такие предположения выдвинула официальный представитель администрации президента Южной Кореи Кан Ин Сон, сообщает агентство Yonhap.

«По-видимому, [власти КНДР] готовы. Однако допускаем, что до ядерных испытаний возможно проведение очередных ракетных пусков [баллистических носителей]», — заявила представитель. По ее словам, разведка США и Республики Корея пытаются выяснить причину участившихся испытаний оружия, проводимых северокорейскими военными.

По данным агентства, южнокорейские власти намерены выработать «весьма детальный план действий» по глобальным и региональным вопросам, который включал бы в себя оперативное реагирование на рост напряженности на Корейском полуострове.

Ранее представители Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщили, что Северная Корея уже в третий раз за месяц произвела запуск неопознанных баллистических ракеты в сторону Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снарядов и другие детали еще неизвестны, их анализируют южнокорейские военные. По предварительным данным, ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.