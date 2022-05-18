Блогерша показала простые способы сохранить прическу во время сна

Американская блогерша Рапьер предложила заплетать волосы в спираль для сохранения прически

Американская блогерша Моник Рапьер показала простые способы сохранить прическу во время сна. На видео с рекомендациями в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

По словам юзерши с никнеймом moniquemrapier, ночью важно защищать локоны от повреждений. В своем ролике она рассказала, что многие девушки собирают волосы в низкий пучок перед тем, как отправиться спать. Однако, как уверяет Рапьер, данный популярный способ, напротив, разрушает кутикулу волос и делает пряди вьющимися.

По этой причине блогерша решила рассказать о трех безопасных способах, которые помогут волосам остаться красивыми и здоровыми. В первую очередь Рапьер рекомендует разделить волосы на две равные пряди, заплести их в спираль и завязать резинкой. «Это мой любимый способ. В отличие от пучка, волосы так сильно не портятся и не повреждаются», — пояснила девушка.

Вдобавок пользовательница сети предлагает перед сном расчесать волосы, нанести на них масло и поместить их в махровый носок. Она отметила, что данный метод поможет восстановить секущиеся кончики. Кроме того, Рапьер посоветовала использовать ночную маску для волос и надевать перед сном шелковую шапочку.

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