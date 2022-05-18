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В России появится биржевой индекс пшеницы

«Известия»: биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы появится в России 18 мая

Фото: Pixabay

В России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, это произойдет 18 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на Мосбирже и в Центробанке.

Рассчитывать и ежедневно публиковать индикатор будет Национальная торговая биржа (НТБ). Он возник в ответ на запрос участников рынка, которые захотели получить актуальный показатель, отражающий стоимость продукта.

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«До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — пояснил директор НТБ Никита Захаров.

Отмечается, что одним из факторов, позволивших запустить новый индекс, стало проведение аукционов на закупку пшеницы с августа 2021 года, их было организовано около 400, общий объем составил 800 тысяч тонн продукта, а в торгах участвовали почти 200 компаний.

На бирже указали, что индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной стоимости одной тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

Никита Захаров добавил, что планируется создание расчетного фьючерса на новый индикатор. Его запуск намечен на июль-август текущего года, то есть начало нового сельскохозяйственного сезона. Существующий в настоящее время постановочный фьючерс на пшеницу предполагает материальную поставку, в то время как расчетный станет чисто финансовым инструментом.

Ранее стало известно, что цена на пшеницу в понедельник, 16 мая, побила абсолютный рекорд на европейском рынке. Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

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Марина Совина
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