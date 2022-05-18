Центробанк оценил уровень инфляции в России

ЦБ сообщил, что в апреле годовая инфляция составила 17,8%, прирост цен составил 1,5%

Центробанк оценил уровень годовой инфляции в России. По данным регулятора, в апреле она выросла на 1,14 процента — до 17,8 процентов, сообщается на сайте ЦБ.

Месячный прирост цен уменьшился, но остался высоким и составил 1,5 процента, говорится в отчете. Как отметили в регуляторе, инфляцию сдерживают укрепление рубля и охлаждение ажиотажного спроса на товары и услуги, которые особенно сильно подорожали в марте. Так, замедлился рост цен на сахар, автомобили, зарубежный туризм, а на электронику и бытовую технику отмечалось снижение цен.

По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция в стране снизится до 5-7 процентов, а в 2024 году вернется на уровень 4 процентов.

Ранее в Министерстве экономического развития заявили, что инфляция в России на данный момент находится на локальном максимуме. Там допустили, что такие скачки могут быть и в будущем.