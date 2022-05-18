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Россиянина заподозрили в убийстве знакомого японским мечом

В Орле задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого катаной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Орле задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомого японским мечом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, днем 17 мая в квартире одного из домов на улице Достоевского фигурант во время ссоры нанес 35-летнему приятелю удар катаной. Из-за ранения грудной клетки с повреждением сердца мужчина скончался на месте. Его тело обнаружили в этот же день.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

4 октября сообщалось, что в подмосковном Ногинске россиянин в ходе ссоры убил своего родственника катаной, которую хранил дома.

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Елизавета Новикова
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