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В Совете Федерации высказались против переноса выборов в России

Сенатор Клишас высказался против переноса намеченных в России на сентябрь выборов

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации высказались против переноса в России выборов, намеченных на сентябрь в рамках единого дня голосования. С таким мнением в среду, 18 мая, в своем Telegram-канале выступил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю», — отметил сенатор.

Проведение единого дня голосования в сентябре 2022 года, как это и планировалось, также поддержал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В своем Telegram-канале политик заявил, что партия «к выборам готова» и «они должны состояться».

Ранее эту тему прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 12 мая она заявила, что отмена губернаторских выборов в России в 2022 году в верхней палате парламента не обсуждалась. При этом она разъяснила, что закон позволяет региональным парламентам принимать решения о порядке выборов.

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Игорь Дмитров
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