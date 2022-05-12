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Матвиенко ответила на вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России

Спикер Матвиенко заявила, что Совфед не обсуждал отмену губернаторских выборов в 2022 году

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В Совете Федерации не обсуждалась отмена губернаторских выборов в России в 2022 году. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Спикер Совфеда разъяснила, что российский закон в своих уставах позволяет региональным парламентам принимать решения о порядке выборов.

По словам Матвиенко, если хотя бы один из российских субъектов внесет изменения в устав, то вариант с отменой выборов окажется допустимым. «Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — заверила она.

Председатель Совфеда сочла плановой ротацией отставки некоторых российских губернаторов, произошедшие на текущей неделе.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти российских регионов. Речь идет о Республике Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областях.

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Анна Щербакова
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