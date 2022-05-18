Девушка пила из бутылки и обнаружила в ней неожиданную находку

Пользовательница Reddit рассказала, как случайно съела заплесневевший лимон из бутылки

Пользовательница Reddit поделилась историй о том, как пила из бутылки и спустя время обнаружила в ней неожиданную находку. Она рассказала, что несколько недель пила из бутылки и в итоге случайно съела заплесневевший лимон.

«У меня есть бутылка для воды из нержавеющей стали, которую я набираю дома каждое утро перед выходом на работу», — поделилась своей ежедневной рутиной девушка. По ее словам, она каждую ночь приносит бутылку домой и кладет ее в посудомоечную машину, чтобы на следующий день она была чистая.

Три недели назад героиня истории готовила торт, после чего остались ломтики лимона, которые не пригодились. «Я люблю пить обычную воду, но я не хотела выбрасывать кусочки лимона, поэтому добавила их в свою бутылку с водой», — объяснила она. Когда девушка вернулась домой, она забыла, что добавила фрукт в бутылку и по привычке положила ее в посудомоечную машину.

Спустя три недели автор поста отправилась на работу, где ей предстояло выступить с важной презентацией. «Мое горло так пересохло, что я начала пить залпом, после чего таинственный кусок попал в мое горло», — рассказала она.

После случившегося девушка посветила на дно бутылки фонариком и обнаружила старый кусок лимона. «Он лег идеально на самое дно, вероятно, струи воды в посудомоечной машине зацементировали его», — высказалась она. Очиститель не убрал плесень, образовавшуюся на лимоне, добавила рассказчица.

«Ненавижу "таинственные кусочки"», «Слишком рано. Нужно было дождаться, чтобы произошло брожение в алкоголь», «Спасибо, что ваше несчастье заставило меня улыбнуться», — пошутили пользователи в комментариях под постом. Многие поделились своими историями, как случайно съели нежелательные продукты или насекомых в подобных ситуациях.