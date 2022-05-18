Заведено дело после ликвидации боевиков в Махачкале

СКР возбудил дело после ликвидации боевиков, готовивших теракт на подстанции Махачкалы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков, готовивших теракт на объекте энергетики в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, 18 мая в 2:20 по местному времени сотрудники ФСБ и МВД в ходе контртеррористической операции у электроподстанции на улице Туристическая в Махачкале обнаружили двух мужчин, которые монтировали самодельное взрывное устройство (СВУ). Правоохранители потребовали предъявить документы, однако боевики открыли по ним огонь. В результате перестрелки силовики нейтрализовали бандитов.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. У бандитов изъято огнестрельное оружие. Их личности установлены. В настоящее время СКР проверяет их на причастность к другим преступлениям.

Обнаруженное у боевиков СВУ обезврежено на месте.