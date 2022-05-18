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Раскрыты подробности ликвидации боевиков в Дагестане

В НАК сообщили о подготовке боевиками теракта на объекте энергетики в Махачкале

Кадр: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники ФСБ обнаружили боевиков в районе одной из электроподстанций Махачкалы. Подробности спецоперации раскрыл «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Боевикам, готовившим теракт на объекте энергетики, было предложено сложить оружие и сдаться, однако в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Бандитов нейтрализовали. Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал.

На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В среду, 18 мая, в 02:45 руководитель оперативного штаба в республике по согласованию с Национальным антитеррористическим комитетом ввел в Ленинском районе Махачкалы режим контртеррористической операции (КТО). В ходе него были ликвидированы боевики. Их личности устанавливаются.

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Мария Рубникович
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