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Блогерша раскрыла связь между маникюром и характером человека

The Sun: блогерша заявила, что маникюр розового цвета предпочитают романтичные личности

Фото: Anna Kumpan / Unsplash

Популярная блогерша раскрыла связь между маникюром и характером человека. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети Fashion Mom («Мама моды») рассказала, что цвет и дизайн ногтей могут многое рассказать о личности их владельца. Например, принты в виде монограмм люксовых брендов, как правило, выбирают женщины, предпочитающие откровенную одежду, заявила юзерша. Такую же характеристику она дала любительницам неонового маникюра.

В то же время лак розового цвета и узоры в виде сердец или гороха предпочитают, напротив, романтичные и скромные личности. По словам автора видео, классические дизайны, например, френч или маникюр в бежевых оттенках, чаще всего делают преуспевающие в карьере матери. «Если вы видите ногти в тон кожи — это успешная мать-бизнесвумен», — уточнила она.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала почти 400 тысяч просмотров. Зрители согласились с мнением модного эксперта, о чем указали в многочисленных комментариях. «Просто в точку», «Какое точное описание», «Откуда ты знаешь эту информацию? Гениально», «Это очень смешно», — высказались они.

В ноябре 2020 года российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями. Например, рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели с блогером Даней Милохиным, который тогда нанес на ногти черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.

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Майя Пономаренко
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