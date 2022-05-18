Боевая группа НАТО останется в Румынии на четыре года

Полковник Менге: боевая группа НАТО находится в Румынии и останется там на четыре года

Боевая группа НАТО находится в румынском уезде Констанца и планирует остаться в Румынии на четыре-пять лет, заявил полковник Венсан Менге, пишет РИА Новости.

По его словам, она состоит из военнослужащих Франции и Бельгии. Военный добавил, что Североатлантический альянс начинает «увеличивать мощность». «Большая часть батальона находится в Констанце, в Когэлничану, мы переместимся в Чинку, мы сделаем это в июне. Я думаю, что мы будем здесь в течение четырех-пяти лет», — подчеркнул он.

Менге объяснил, что место было выбрано специально, Чинка находится в центре Румынии и там можно разместить батальон с составом около тысяча военнослужащих.

На сегодняшний день в Румынии служат военные из Франции и Бельгии, летом 2022 года к ним присоединятся представители Нидерландов, возможно участие и других государств. На вооружении группы легкая бронетехника и танки, однако в будущем она ожидает тяжелое вооружение. «Следующим шагом является создание постоянного батальона, более сильного, с более тяжелым вооружением, чтобы предотвратить любую агрессию или любую дестабилизацию», — подчеркнул Менге.

Ранее стало известно, что Cлужба внешней разведки (СВР) Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации внешней политики Румынии перед странами Европы как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями. В акции были задействованы агенты из числа граждан Украины и Молдавии.