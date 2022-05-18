В Болгарии опровергли мифы о поставках российского газа

Журналист «Гласове» Григорова: в Болгарии распространены опасные мифы о российском газе

В Болгарии распространены несколько опасных мифов о поставках российского газа, в том числе о схеме, ценах и газовом дефиците. Об этом пишет журналист издания «Гласове» Ваня Григорова.

Григорова выступила с опровержением заявлений пресс-секретаря правительства Лены Бориславовой об отсутствии у газопровода «Турецкий поток» специальных ответвлений для Болгарии, что якобы ущемляет интересы страны. Она отметила, что Болгария получает газ из России по «Балканскому потоку» через Турцию на все 100 процентов.

Журналист также прокомментировала мнение ряда болгарских экспертов о том, что смена поставщика из-за роста цен на российский газ должна принести выгоду Болгарии. Она объяснила, что подорожание энергоресурсов связано с формулой оплаты, которая изменилась после иска Еврокомиссии против «Газпрома».

Помимо этого, Григорова опровергла заявления проамериканских экспертов о том, что в 2021 году Россия ограничила поставки газа и создала искусственный дефицит. Она подчеркнула, что, несмотря на пандемию, Москва выполнила все свои обязательства по газовым контрактам.

Ранее сообщалось, что Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Отмечается, что договоренность была достигнута в ходе встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Белом доме. «Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у "Газпрома"», — сказано в сообщении.

