Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Молдавия заявила о намерении сохранить нейтралитет

Премьер Молдавии Гаврилица заявила о намерении страны сохранить нейтральный статус

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что нейтралитет закреплен в конституции страны и пользуется широкой поддержкой ее граждан.

Отвечая на вопрос о неприсоединении Молдавии к санкциям в отношении России, Гаврилица напомнила, что власти страны поддержали «многие заявления, осуждающие войну против Украины», и предприняли все возможные действия в соответствии с ресурсами Кишинева.

Распространение военного конфликта на территорию Молдавии Гаврилица расценила как отдаленную опасность.

Кроме того, Гаврилица назвала важным символическим шагом подачу заявки на вступление в Европейский Союз (ЕС). «Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы серьезно работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране», — подчеркнула глава правительства.

В конце апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) случилось несколько взрывов, в том числе возле воинской части. Местные власти обвинили в произошедшем Украину. 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат в ПМР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало количество сдавшихся за сутки в плен бойцов ВСУ с «Азовстали»
В «Ференцвароше» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Бастрыкин велел установить причастных к обстрелу ВСУ курского села Теткино
Разработан способ контроля влияющих на когнитивные способности нейронов
Садовод назвала простой способ определить тип почвы на участке
Кадыров назвал свою большую ошибку
На ранее судимого россиянина завели дело о повторной дискредитации ВС РФ
В Австралии заявили о повышенной готовности из-за новой смертельной болезни
Глава Минфина заявил об успешном создании альтернативы Visa и Mastercard
Неудачная попытка Байдена произнести название США попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.