Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Риге переименовали Московский сад

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк

Фото: Яндекс.Карты

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк. Об этом сообщает Delfi.

В издании отмечают, что Московский сад — это парк в латвийской столице, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву. Он был основан в конце 30-х годов прошлого века и изначально был известен как Латгальский парк. Переименован он был после присоединения Латвии к СССР.

18 мая Рижская дума постановила вернуть парку его историческое название.

12 мая сейм Латвии одобрил прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник Освободителям Риги. Позже Рижская дума приняла решение о ликвидации монумента. Снос памятника поддержал президент Латвии Эгилс Левитс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Российским торговым сетям упростят покупку долей иностранных компаний
Московский ресторатор рассказала о счастливой эмиграции
В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб
Ветеринар рассказал о способности кошек лечить людей
Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей
Россия заявила о планах восстанавливать все освобожденные территории Украины
У сериала «Рик и Морти» появится аниме-спин-офф
Доказана связь жирной пищи с раком
Минюст России пополнил реестр иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.