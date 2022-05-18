В Риге переименовали Московский сад

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк

Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк. Об этом сообщает Delfi.

В издании отмечают, что Московский сад — это парк в латвийской столице, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву. Он был основан в конце 30-х годов прошлого века и изначально был известен как Латгальский парк. Переименован он был после присоединения Латвии к СССР.

18 мая Рижская дума постановила вернуть парку его историческое название.

12 мая сейм Латвии одобрил прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник Освободителям Риги. Позже Рижская дума приняла решение о ликвидации монумента. Снос памятника поддержал президент Латвии Эгилс Левитс.