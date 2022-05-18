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Россиян уверили в безопасном отдыхе в охваченной протестами Шри-Ланке

Посольство Шри-Ланки в Москве: российским туристам на острове ничего не угрожает

Фото: Eugene Dorosh / Pexels

Российским туристам, которые в настоящий момент находятся в Шри-Ланке, охваченной антиправительственными протестами, ничего не угрожает. Такое заявление сделали в посольстве республики в Москве, передает ТАСС.

В дипмиссии уверили путешественников, что сейчас обстановка на острове стабилизировалась. «Ситуация остается безопасной и спокойной для прибывания туристов на острове и передвижения по нему», — отметили в посольстве.

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Также уточняется, что в разгар кризиса ни один турист не столкнулся с проблемами. Сейчас в Шри-Лаке восстановлена работа частных и государственных предприятий.

Ранее в мае президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за массовых акций протеста. Жителям запрещалось нахождение на пляжах, в парках и других общественных местах во время комендантского часа.

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Мария Гейн
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