В Подмосковье подростка с ДЦП нашли мертвым в захламленной квартире

В подмосковном Ногинске 14-летнего подростка с ДЦП нашли мертвым в захламленной квартире

В подмосковном Ногинске в захламленной квартире нашли мертвым 14-летнего подростка с детским церебральным параличом (ДЦП). Тело мальчика пролежало в запертом жилище не меньше недели, сообщает газета «Московский комсомолец».

По сведениям издания, участковый и инспектора по делам несовершеннолетних неоднократно приходили к матери погибшего. По их словам, женщина злоупотребляла спиртным и часто уходила из дома.

Когда в очередной раз дверь в квартиру никто не открыл, инспектора вызвали слесарей и взломали замок. Попав внутрь, они увидели горы мусора и лежащее на полу тело мальчика.

Подростка при жизни признали инвалидом первой группы из-за ДЦП. Инспектора предположили, что, оставшись один, он не сумел добраться до еды и умер. Медэкспертизы еще не проводилось.

Сотрудники полиции начали искать мать мальчика. По информации оперативников, у 33-летней россиянки опека ранее изъяла сыновей 7 и 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Реже Свердловской области сотрудники опеки забрали двух детей у матери-одиночки из-за неисправной проводки.