В России у матери-одиночки отобрали детей из-за неисправной проводки

В Реже сотрудники опеки забрали двух детей у матери-одиночки из-за неисправной проводки

В Реже Свердловской области сотрудники органов опеки забрали двух детей у 34-летней матери-одиночки из-за неисправной проводки и беспорядка в комнате, позже женщина умерла, сообщает E1.ru.

Россиянка жила с детьми в отсеке общежития с тремя комнатами и кухней. По мнению некоторых горожан, лишать родительских прав здесь нужно всех, поскольку условия там непригодные.

Другие же уверены, что мать-одиночку довели до гибели. Эти люди начали собирать подписи и намерены обратиться в прокуратуру.

Мать россиянки, у которой забрали детей, отметила, что дочь часто скандалила. По ее словам, у женщины было много врагов. Пенсионерка пояснила, что умершая дочь родилась с инвалидностью и имела проблемы с психикой.

Ранее многодетная мать-одиночка из Челябинска сообщила, что сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) забрала ее восьмилетнего сына и двух младших дочерей после того, как старший мальчик поджег бумажку в ванной комнате.