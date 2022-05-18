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Экологи очистят от металлолома заповедный остров Врангеля

Экологи вывезут тонны металлолома с острова Врангеля на Чукотке

Фото: пресс-служба ВВО

Экологи Восточного военного округа (ВВО) займутся очисткой острова Врангеля на Чукотке, который входит состав одноименного заповедника, от металлолома. Об этом в среду, 18 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Как отмечается, работы начнутся в середине июля 2022 года, в них задействуют 45 специалистов. Планируется, что всего из бухты Сомнительная, в районе бывшего аэродрома Звездный, будет вывезено более 215 тонн металлолома.

В следующем году экологи также продолжат проводить очистительные работы на мысе Гавайи.

По данным ВВО, всего с 2015 года военные экологи округа собрали на острове Врангеля и вывезли с него более 2,2 тысячи тонн лома черных и цветных металлов.

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Варвара Кошечкина
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