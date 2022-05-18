Пентагон установил отсутствие вины военных США в гибели более 50 сирийцев

Пентагон не нашел вины военных США в гибели более 50 сирийцев при ударе в 2019 году

Расследование Пентагона установило отсутствие вины военнослужащих США в гибели более 50 сирийцев, в том числе мирных жителей, в результате авиаудара по населенному пункту Эль-Багуз в 2019 году. Его результаты представил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает ТАСС.

Обзор происшествия по указанию министра обороны США Ллойда Остина проводил глава командования сухопутных войск генерал Майкл Гаррет.

«Не было какого-либо злого умысла или преступной ошибки. Хотя я нашел недочеты в следовании установленному протоколу, нет каких-либо подтверждений, что эти недочеты были злонамеренными или имели целью скрыть какие-либо решения и действия», — говорится в его заключении.

Гаррет указал, что в результате авиаудара среди гражданского населения были убиты женщина и трое детей, 11 женщин и четверо детей получили ранения. Остальные 52 человека, по его словам, были взрослыми мужчинами, членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Недочеты касались того, что американские военные своевременно не уведомили внутренний надзорный орган о возможной гибели мирных жителей, говорится в заключении. Кирби отметил, что Пентагон не видит оснований для привлечения причастных лиц к ответственности, хотя сожалеет и приносит извинения. Он также уточнил, что из-за ицидента в Эль-Багузе никто не был уволен.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году. По данным американской газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек.

