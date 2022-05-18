Составлен план спасения планеты от климатической катастрофы

ООН придумала, как спасти планету от надвигающейся климатической катастрофы

Организация объединенных наций (ООН) предложила составила план, который может помочь планете избежать катастрофических последствий глобального потепления, сообщает Bloomberg.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «положить конец загрязнению ископаемым топливом и ускорить переход на возобновляемые источники энергии, прежде чем мы сожжем наш единственный дом».

План состоит из пяти пунктов. Первым идет обеспечение безвозмездной передачи технологий и интеллектуальной собственности в области «новой энергии». Вторым — открытие доступа к необходимым комплектующим для альтернативной энергетики новым игрокам. Третьим пунктом правительствам предлагается поддерживать ветряные и солнечные электростанции. Отказ от субсидирования ископаемых энергоресурсов (сейчас — 0,5 триллиона долларов в год) будет четвертым шагом. Пятый пункт плана предполагает утроить суммарные инвестиции в возобновляемую энергетику (до 4 триллионов долларов в год).

Климатические проблемы назвали самой затратной задачей, которая стоит перед всем миром. Они могут привести к потере четырех процентов мирового ВВП к 2050 году. По подсчетам Всемирной метеорологической организации, в среднем за последние 50 лет в мире ежедневно происходили природные катастрофы. В результате ежедневно погибало около 115 человек, а ущерб составил более 200 миллионов долларов.

