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Садовод назвала простой способ определить тип почвы на участке

Express: тип почвы можно определить, скатав ее в шарик

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Садовод и эксперт по биодинамике Клэр Хэттерсли назвала простой способ определить тип почвы на садовом участке или даче. На ее метод обратило внимание издание Express.

По словам специалистки, знать тип почвы важно, чтобы правильно выращивать на ней растения. Хэттерсли утверждает, что можно определить его, сбрызнув немного земли водой и скатав ее в шарик. «Песчаная будет твердой, легко рассыпающейся, в нее нужно добавлять много органических удобрений, чтобы питать и увлажнять растения», — объясняет садовод.

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Глинистая почва легко скатается и будет сохранять форму, продолжила она, в нее тоже нужно добавлять много органических удобрений, а также песок. «А суглинок легко скатается в шарик, но не сохранит форму, он идеален для посадок», — заключила эксперт.

Ранее садовод Диана Алфут, профессор Университета Висконсин-Мэдисонского колледжа сельскохозяйственных и естественных наук, назвала способ не страдать из-за корней деревьев на даче или в саду. Она указала на то, что мешающие стричь траву и ходить наружные корни не надо рубить, откапывать или срезать.

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Александра Лисица
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