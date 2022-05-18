Три человека заживо сгорели при пожаре в частном доме в Подмосковье

Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Истре

Три человека заживо сгорели при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области. Об этом в среду, 18 мая, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в населенном пункте Никольское. Причину возгорания и личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа.

11 мая стало известно, что в поселке Мгачи на Сахалине в результате пожара в жилом доме погибли россиянка и ее двухлетний сын. Огонь охватил около 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 35 человек.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. СКР проводит проверку.