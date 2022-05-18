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Сексолог объяснил тягу к отношениям с несколькими людьми сразу

Психотерапевт Вилков назвал инфантильность и незрелость причинами полиамории

Фото: cottonbro / Pexels

Психотерапевт, сексолог, член Общественной профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Вилков назвал основные причины тяги людей к отношениям с несколькими партнерами сразу. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он также рассказал об основном отличии полиамории от полигамных отношений.

Врач объяснил, что полиамория — это мировоззрение, которое предполагает свободные отношения. Партнеры добровольно отказываются от ревности и чувства собственничества и радуются параллельным отношениям друг друга. По мнению Вилкова, причин для полиаморных отношений существует много: в них вступают люди с высоким уровнем либидо, а также те, кто не может полностью довериться одному партнеру и позволить себе привязаться к нему.

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Специалист уверен, что чаще полиаморию выбирают молодые люди, которым свойственна определенная степень инфантильности и незрелости. «Подобные люди склонны испытывать страх перед более тесными, серьезными, как принято говорить, отношениями. Это некая форма бегства от ответственности. Поэтому они находятся в поиске себя, в поиске реализации своей сексуальности и фантазий», — пояснил психотерапевт.

При этом Вилков добавил, что полиамория не имеет никакого отношения к семейным узам и ценностям и с возрастом, по мере переоценки жизненных ценностей, склонность к ней исчезает. В этом ее главное отличие от полигамии, подразумевающей такой брачный союз, когда у супругов есть несколько партнеров, которых они часто меняют и не согласуют этот факт друг с другом.

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Наталья Обрядина
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