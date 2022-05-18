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Токсиколог перечислил россиянам опасные для здоровья продукты

Токсиколог Кутушов посоветовал исключить из рациона масло и сладкие напитки

Фото: Amanda Shepherd / Unsplash

Профессор-токсиколог Михаил Кутушов рассказал россиянам об опасных для человека продуктах питания. В интервью для издания «Доктор Питер» он перечислил семь из них и посоветовал полностью исключить их из рациона ради сохранения здоровья.

Профессор убежден, что количество «токсичных» продуктов, в составе которых содержаться вредные добавки, увеличилось. «Особенно много их производит пищевая промышленность. Все упаковано, пропитано консервантами, красителями — чтобы люди обратили внимание, купили», — пояснил он.

В перечень товаров, которые навсегда стоит исключить тем, кто желает оставаться здоровым, Кутушов включил рафинированное масло, полусладкое вино, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки и очищенные злаки, например, каши быстрого приготовления и шлифованный рис. Причина, по которой врач советует перестать использовать масло при жарке, — канцерогены. «Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно если в нем жарилось много еды. Можно представить, насколько это опасно», — подчеркивает Кутушов.

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Дополнили список «токсичных» продуктов колбасы, сырные продукты и чипсы. Токсиколог также высказался против употребления пищи с глутаматом натрия (Е621) в составе. «Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему», — сообщил профессор. Он советует выбирать продукты местного и домашнего производства, поскольку убежден, что в их составе больше витаминов, а значит, и пользы для организма от их употребления.

Ранее врачи рассказали о правилах питания для снижения холестерина. Они рекомендуют завтракать овсянкой и перекусывать грецкими орехами.

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Елена Матвиенко
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