В США появилась возможность пожить в бунгало с частным пабом

В Калифорнии решили продать бунгало с частным ирландским пабом за 1,25 миллиона долларов

В США решили избавиться от бунгало с ирландским пабом. За возможность пожить в необычном объекте попросили 1,25 миллиона долларов (около 81,5 миллиона рублей), сообщает портал Realtor.

Бунгало площадью 128,7 квадратных метра находится в историческом районе Блафф-Хайтс калифорнийского города Лонг-Бич. Большая часть здешних домов была построена в одном архитектурном стиле в период с 1910 по 1923 годы. В последний раз бунгало продавали в 1999 году за 285 тысяч долларов.

Частный ирландский паб, получивший название Welch's Bar & Grill, расположен на заднем дворе. Он появился на месте бывшего сарая. Здание украшает вывеска, которую расписывали вручную. В оформлении активно используется темное дерево. Кроме того, здесь есть кожаные кресла, зеркальный бар, пивные краны и картины на стенах.

При оформлении интерьера бунгало 1920 года постройки нынешние хозяева постарались выдержать его в том стиле, в котором оно было создано. В нем есть три спальни. В одной из них установлен встроенный шкаф из темного дерева длиной практически во всю стену.

Кроме того, в бунгало обустроены две ванных комнаты. Одна из ванн, стоящая на ножках, выполнена из чугуна. Среди других особенностей постройки риелторы выделяют полы и лепнину, выполненные из дерева, а также створчатые окна. Здесь также есть гостиная с камином, столовая с французскими дверями с витражным стеклом и подземный винный погреб.

На участке площадью 557,4 квадратных метра расположены крытый внутренний дворик и зона для приема пищи на свежем воздухе с современным освещением возле садовых деревьев и небольших теплиц.

Ранее в 2020 году британец из английского графства Бакингемшир решил избавиться от дома, на заднем дворе которого оборудован тайный паб. За объект он попросил 850 тысяч фунтов стерлингов.