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Пушилин назвал процент не подлежащих восстановлению домов в Мариуполе

Пушилин заявил, что 60 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал процент домов в Мариуполе, не подлежащих восстановлению. Об этом сообщает ТАСС.

«Примерные оценки — это более 60 процентов домов подлежит сносу и постройке новых», — заявил Пушилин.

При этом ситуация с коммуникациями в городе, по его словам, «оказалась не такой печальной». «Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — заявил глава ДНР и добавил, что Мариуполь «будет полностью восстановлен».

Ранее Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожной инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль ДНР. Кроме того, будет национализировано имущество украинских банков, принадлежавшее им по состоянию на 19 февраля 2022 года. Ценности, найденные в их сейфах, банкоматах, хранилищах и платежных терминалах, передадут в собственность Центрального республиканского банка ДНР.

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Алевтина Запольская
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