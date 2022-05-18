Глава ДНР призвал отдать сдавшихся украинских военных под международный трибунал

Глава ДНР призвал отдать сдавшихся бойцов ВСУ с «Азовстали» под международный трибунал

Судьбу сдавшихся украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе должен решать международный трибунал. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он призвал отдать по суд сдавшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предложил организовать для этого международный трибунал. «Если противник сложил оружие, дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки в плен российским военным сдались 694 военнослужащих ВСУ с комбината «Азовсталь». В ведомстве отметили, что всего с 16 мая оружие сложили 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.