Минобороны назвало количество сдавшихся за сутки в плен бойцов ВСУ с «Азовстали»

Минобороны России заявило о сдаче в плен 694 украинских военных с «Азовстали» за сутки

За сутки 694 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен российским военным. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 29 сдавшихся в плен бойцов были ранены.

Конашенков добавил, что всего с 16 мая в плен сдались 959 украинских военных, в том числе 80 раненых. Нуждавшихся в лечении, 51 человек, поместили в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны показало видео сдачи в плен бойцов ВСУ с территории «Азовстали» 17 мая. В ведомстве отметили, что в тот день оружие сложили 265 бойцов Украины, в том числе 51 тяжелораненый.

16 мая Минобороны сообщило о достижении договоренности с ВСУ о вывозе раненых с завода «Азовсталь». После этого в районе предприятия был открыт гуманитарный коридор и введен режим тишины.