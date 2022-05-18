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Британцы стали чаще ожидать отречения королевы Елизаветы II

The Independent: каждый третий британец считает, что Елизавета II должна отречься от трона

Фото: Steve Parsons / Reuters

Каждый третий британец считает, что Елизавета II должна отречься от престола, и ожидает, когда она передаст власть своему сыну принцу Чарльзу. Сдвиг общественного мнения произошел на фоне новостей о том, что королева пропустила несколько важных мероприятий из-за проблем со здоровьем, сообщает The Independent.

Данные опросов YouGov и Times Radio показывают, что все больше людей полагает, что королеве следует уйти. Сейчас их доля составляет 34 процента. В то же время 49 процентов британцев считают, что она должна остаться на троне.

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Чаще всего отречение королевы поддерживают сторонники лейбористов (39 процентов) и те, кто голосовал против выхода Великобритании из Европейского союза (38 процентов). Кроме того, такое мнение популярно среди людей в возрасте от 50 до 64 лет (37 процентов) и мужчин (35 процентов).

Подавляющее большинство опрошенных (80 процентов) высоко оценивают работу, которую проделала королева на протяжении своего 70-летнего правления. 36 процентов британцев считают, что Чарльз станет хорошим королем — это на четыре процента больше, чем показывали опросы в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что Елизавета II неожиданно спустилась в лондонское метро и приняла участие в открытии новой линии, названной в ее честь. В последнее время 96-летняя королева редко покидает Виндзорский замок из-за плохого здоровья и проблем с передвижением.

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Рузанна Акмалтдинова
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