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Елизавета II неожиданно спустилась в метро

Елизавета II спустилась в метро и приняла участие в открытии линии, названной в ее честь

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская королева Елизавета II неожиданно спустилась в лондонское метро и приняла участие в открытии новой линии, названной в ее честь. Об этом сообщает Daily Mail.

В последнее время 96-летняя королева редко покидает Виндзорский замок из-за плохого здоровья и проблем с передвижением. Однако, к всеобщему удивлению, утром во вторник, 17 мая, Елизавета II появилась на публике в ярко-желтком костюме в сопровождении своего младшего сына Эдварда, графа Уэссекского. Она держала в руках трость и шагала самостоятельно, улыбаясь присутствующим.

Королева открыла табличку с названием линии метро и встретилась с сотрудниками, которые принимали участие в ее строительстве. Затем Елизавета II попробовала пополнить транспортную карту Oyster Card, на которой уже было пять фунтов стерлингов. Она уточнила, где ее можно использовать, и обрадовалась, когда узнала, что карта действует на всей протяженности линии.

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«Мы все невероятно тронуты, тронуты и благодарны Ее Величеству за то, что она приехала сегодня открыть линию "Елизавета". Было фантастически приятно увидеть ее», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что юбилейные куклы Барби с лицом королевы Великобритании Елизаветы II были раскуплены за три секунды. Коллекционная фигурка стоила около 7,5 тысячи рублей, теперь же перекупщики продают их минимум по двойной цене.

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Евгения Черкасова
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