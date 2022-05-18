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Минфин выступил против рефинансирования льготной ипотеки по сниженной ставке

Замминистра финансов Моисеев заявил, что Минфин против рефинансирования льготной ипотеки
Алексей Моисеев

Алексей Моисеев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Минфин выступил против рефинансирования льготной ипотеки для тех, кто взял кредит под 12 процентов годовых до снижения ставки. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков задал Моисееву соответствующий вопрос, отметив, что тысячи граждан взяли ипотеку по апрельской ставке 12 процентов до того, как в начале мая правительство снизило ставку до девяти процентов. Теперь многие обращаются с просьбой рефинансировать жилищный кредит.

Моисеев ответил, что условия программы не предполагают рефинансирование действующей ипотеки. По его словам, в Минфине обсуждали данный вопрос и не поддержали идею. «Это откроет некий "ящик Пандоры», — прокомментировал позицию ведомства замминистра.

Ранее эксперты предупредили россиян об увеличении срока погашения кредитов на жилье. Подорожание ипотеки и падение доходов населения может привести к тому, что выплачивать займы придется в два раза дольше. Новые средние сроки погашения кредита оцениваются в 14-16 лет.

Александра Качан
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