Иностранка захотела «русские губы» и осталась с внешностью клоуна

Mirror: TikTok-блогерша сделала процедуру «русские губы» и не смогла говорить из-за отека

Иностранная блогерша Милли Тербланш сделала процедуру «русские губы» и осталась с внешностью клоуна. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в Mirror.

Девушка с никнеймом millieterblanche рассказала, что некоторое время назад вместо привычной ей техники коррекции внешности она захотела попробовать указанную услугу. Отмечается, что в рамках процедуры посредством инъекции препарат вводится в центральную часть губ, увеличивая объем верхней. Считается, что именно так выглядят губы русских девушек.

Однако, по словам юзерши, результат оказался неудачным. Автор видео пожаловалась на болевые ощущения и сильный отек после манипуляции, из-за которого она не могла говорить. «Если губы останутся в таком состоянии, я думаю, что умру. Я не выхожу из дома и удивлена, что снимаю видео прямо сейчас. (...) Я выгляжу как дурацкий клоун, я выгляжу просто ужасно», — заключила девушка.

В марте блогерша Кэтлин Каллахан решила сузить лицо с помощью инъекции в салоне красоты и осталась с внешностью лягушки. Девушка рассказала, что хотела добиться изящных черт лица и согласилась на введение препарата «Кибелла» — дезоксихолевой кислоты, которая применяется в косметологии для сокращения жировой ткани под подбородком.