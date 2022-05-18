Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента, передает РИА Новости.
Глава государства призвала к выводу российских военнослужащих с территории Приднестровья, указав на то, что они нарушают нейтралитет Молдавии.
При этом Санду отметила, что Кишинев настроен на поиск мирного политического решения приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность республики. «Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — подчеркнула президент.
В конце апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) произошло несколько взрывов, в том числе возле воинской части. В произошедшем власти ПМР обвинили Украину. Позднее, 13 мая, неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Приднестровье.