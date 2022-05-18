Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Санду призвала к выводу российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента, передает РИА Новости.

Глава государства призвала к выводу российских военнослужащих с территории Приднестровья, указав на то, что они нарушают нейтралитет Молдавии.

При этом Санду отметила, что Кишинев настроен на поиск мирного политического решения приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность республики. «Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — подчеркнула президент.

В конце апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) произошло несколько взрывов, в том числе возле воинской части. В произошедшем власти ПМР обвинили Украину. Позднее, 13 мая, неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Приднестровье.