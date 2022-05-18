СКР изучит рассказ жительницы Рубежного об убийствах мирных жителей военными ВСУ

СКР изучит рассказ жительницы Рубежного об украинских военных, убивших мирных жителей

Следственный комитет России (СКР) изучит рассказ жительницы Рубежного об убийствах мирных жителей военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, жительница Рубежного Елена Цыгильник сообщила, что в начале марта 2022 года украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей. В тот же день украинские военные убили еще трех человек на той же улице. Тела оставили в подвалах домов, там они пролежали до конца апреля — только после того, как те районы перешли под контроль Луганской народной республики, местные жители смогли организовать похороны.

Следователи СКР работают над тем, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на «Азовстали» в Мариуполе.