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СКР изучит рассказ жительницы Рубежного об убийствах мирных жителей военными ВСУ

СКР изучит рассказ жительницы Рубежного об украинских военных, убивших мирных жителей

Фото: Александр Река / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) изучит рассказ жительницы Рубежного об убийствах мирных жителей военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, жительница Рубежного Елена Цыгильник сообщила, что в начале марта 2022 года украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей. В тот же день украинские военные убили еще трех человек на той же улице. Тела оставили в подвалах домов, там они пролежали до конца апреля — только после того, как те районы перешли под контроль Луганской народной республики, местные жители смогли организовать похороны.

Следователи СКР работают над тем, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на «Азовстали» в Мариуполе.

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Владимир Шарапов
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